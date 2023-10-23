Кабмин провел заседание: какие решения приняли 23 октября

Правительство утвердило каталог типовых должностей государственной службы и критерии отнесения к таким должностям.

Фото: КМУ

У понеділок, 23 жовтня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Врегульовано механізм проведення аналізу стану здійснення виплат заробітної плати деяким категоріям працівників, які здійснювались починаючи з березня 2022 року і підпадають під дію проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

- Затверджено каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад. Визначено алгоритм проведення класифікації посад державної служби та зобов’язано державні органи провести класифікацію посад державної служби у місячний строк.

- Виділено Сумській обласній державній адміністрації (для Сумської обласної військової адміністрації) 108 млн. 183,181 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд.

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