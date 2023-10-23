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Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.

Депутаты предлагают улучшить сбор налогов с таксистов, курьеров, репетиторов, сантехников, маникюрщиц и обязать веб-сайты сообщать об их заработке

Для специалистов, предоставляющих услуги по ремонту и уходу на дому и работающих с онлайн-платформами, в частности, курьеров, таксистов, сантехников, парикмахеров предлагают ввести специальный режим налогообложения и обязать веб-платформы передавать данные об их заработке.

По квоте Президента в Высший совет правосудия претендует 18 кандидатов, среди которых 4 работника НАБУ

Завершился прием документов кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента: кто претендует.

Верховной Раде предлагают принять изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями

Предлагается освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные как товар для их последующей продажи конечным потребителям

Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.

  1. В Украине

Кабмин провел заседание: какие решения приняли 23 октября

14:24, 23 октября 2023
Правительство утвердило каталог типовых должностей государственной службы и критерии отнесения к таким должностям.
Кабмин провел заседание: какие решения приняли 23 октября
Фото: КМУ
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У понеділок, 23 жовтня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Врегульовано механізм проведення аналізу стану здійснення виплат заробітної плати деяким категоріям працівників, які здійснювались починаючи з березня 2022 року і підпадають під дію проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

- Затверджено каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад. Визначено алгоритм проведення класифікації посад державної служби та зобов’язано державні органи провести класифікацію посад державної служби у місячний строк.

- Виділено Сумській обласній державній адміністрації (для Сумської обласної військової адміністрації) 108 млн. 183,181 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд.

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