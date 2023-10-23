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До Конституційного Суду претендують два народні депутати, член ЦВК та суддя Великої Палати Верховного Суду

23 жовтня завершився прийом документів для кандидатів до КСУ – стало відомо, хто претендує.

Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

Спроба врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом закінчилася втратою грошей.

Депутати пропонують покращити збір податків з таксистів, кур’єрів, репетиторів, сантехніків, манікюрниць і зобов’язати веб-сайти повідомляти про їх заробіток

Для фахівців, які надають послуги з ремонту та догляду на дому та працюють з онлайн-платформами, зокрема, кур’єрів, таксистів, сантехніків, перукарів пропонують ввести спеціальний режим оподаткування і зобов’язати веб-платформи передавати дані про їх заробіток.

За квотою Президента до Вищої ради правосуддя претендує 18 кандидатів, серед яких 4 працівники НАБУ

Завершився прийом документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою Президента: хто претендує.

Верховній Раді пропонують прийняти зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі вживаними автомобілями

Пропонується звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам

  1. В Україні

Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 23 жовтня

14:24, 23 жовтня 2023
Уряд затвердив каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад.
Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 23 жовтня
Фото: КМУ
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У понеділок, 23 жовтня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- врегульовано механізм проведення аналізу стану здійснення виплат заробітної плати деяким категоріям працівників, які здійснювались починаючи з березня 2022 року і підпадають під дію проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

- затверджено каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад. Визначено алгоритм проведення класифікації посад державної служби та зобов’язано державні органи провести класифікацію посад державної служби у місячний строк.

- виділено Сумській обласній державній адміністрації (для Сумської обласної військової адміністрації) 108 млн. 183,181 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд.

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