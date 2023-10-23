У Харкові розпочинається опалювальний сезон

Найближчими днями у Харкові очікується похолодання. У зв'язку з цим у місті відсьогодні розпочинається опалювальний сезон.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у понеділок, 23 жовтня.
«У Харкові очікується похолодання. Тому від сьогодні починаємо запускати роботу всіх котелень міста», - написав Терехов.
За словами міського голови, відповідальні комунальні служби посилено працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити теплом житлові будинки харківʼян і міські об’єкти соціальної сфери.
Також Терехов наголосив, що служби проінформовані щодо негайних дій з опаленням на випадок ворожих обстрілів енергосистеми.
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