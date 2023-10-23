У Харкові розпочинається опалювальний сезон

В місті починають запускати роботу всіх котелень.

Найближчими днями у Харкові очікується похолодання. У зв'язку з цим у місті відсьогодні розпочинається опалювальний сезон.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у понеділок, 23 жовтня.

«У Харкові очікується похолодання. Тому від сьогодні починаємо запускати роботу всіх котелень міста», - написав Терехов.

За словами міського голови, відповідальні комунальні служби посилено працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити теплом житлові будинки харківʼян і міські об’єкти соціальної сфери.

Також Терехов наголосив, що служби проінформовані щодо негайних дій з опаленням на випадок ворожих обстрілів енергосистеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.