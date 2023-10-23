В Харькове начинается отопительный сезон

В городе начинают запускать работу всех котельных.

В ближайшие дни в Харькове ожидается похолодание. В связи с этим в городе с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в понедельник, 23 октября.

«В Харькове ожидается похолодание. Поэтому с сегодняшнего дня начинаем запускать работу всех котельных города», - написал Терехов.

По словам городского головы, ответственные коммунальные службы усиленно работают над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом жилые дома харьковчан и городские объекты социальной сферы.

Также Терехов подчеркнул, что службы проинформированы о немедленных действиях с отоплением на случай вражеских обстрелов энергосистемы.

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