У Києві затримали чиновника Антимонопольного комітету, який за хабарі не карав порушників-монополістів

Як повідомляє СБУ, він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб «заплющити очі» на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.

Фото: СБУ

У Києві затримали посадовця відділу досліджень та розслідувань Антимонопольного комітету, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців. Про це пише СБУ.

Як повідомляється, він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб «заплющити очі» на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.

СБУ пише, що задокументовано як держслужбовець «обклав даниною» місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки.

За 8 тисяч доларів посадовець обіцяв керівнику підприємства «вирішити питання» про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки.

Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали «на гарячому» під час передачі йому наступного «траншу».

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.

Чоловіку загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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