Україна незабаром отримає письмову оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії – Руслан Стефанчук

За його словами, Україна очікує письмової оцінки буквально вже найближчими днями.

Джерело фото: rada.gov.ua

Найближчими днями Україна отримає письмову оцінку про виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, якого цитує агентство «Інтерфакс-Україна».

«Ми очікуємо письмової оцінки буквально вже найближчими днями», - сказав Стефанчук в ефірі єдиного телемарафону в понеділок, 23 жовтня.

За його словами, після цього відбудеться ще низка переговорів.

«Дуже сподіваємося, що наприкінці цього року Європейська Рада ухвалить рішення про відкриття переговорів щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі», - сказав спікер.

Стефанчук зазначив, що Верховна Рада виконала всі сім рекомендацій, які дала Європейська комісія щодо ухвалення необхідних законів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.