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Під час розслідування щодо продажу тютюну через Telegram на співробітника БЕБ наїхали на автомобілі

18:38, 23 жовтня 2023
Під час слідчих дій на співробітника БЕБ наїхали автівкою, пишуть у Бюро.
Під час розслідування щодо продажу тютюну через Telegram на співробітника БЕБ наїхали на автомобілі
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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області продовжують розслідувати справу щодо нелегального продажу тютюнових виробів через телеграм-канал. Про це повідомили у БЕБ.

«У квартирі організатора схеми, який під час слідчих дій автомобілем наїхав на співробітника БЕБ, детективи виявили контрафактні електронні сигарети ще на 2,5 млн грн.

Водночас у помешканні, де проживала його близька родичка, виявлено декілька тисяч контрафактних тютюнових виробів», - написали у БЕБ.

Загалом, сказано у повідомленні, за результатами обшуків вилучено понад 9 тис. електронних сигарет, 2 тис. ємностей з рідинами для них, заправки у кількості понад 1,5 тис. та 500 пачок тютюну для кальяну.

Загальна орієнтовна вартість вилученої з обігу продукції становить майже 7 млн гривень.

У Бюро зазначають, що нещодавно детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили місцевого мешканця, який продавав контрафактні тютюнові вироби через месенджер.

Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

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