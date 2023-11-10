Практика судів
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя розпочинає розгляд скарг на суддів з 22 листопада

Розгляд скарг суддів на рішення дисциплінарних палат Рада правосуддя починає з 21 листопада

У Держбюджет на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування

При цьому Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні у 29 млрд доларів, - Сергій Марченко.

Верховна Рада ухвалила кошторис з розрахунком, скільки депутат може витрачати на помічників та оренду житла

Передбачено кошти для компенсації народному депутату вартості оренди житла або оренди готельного номера – приблизно 20 тисяч грн. на місяць та на зарплату помічникам – 88 тисяч грн.

ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

  1. В Україні

У Житомирі чоловік побив працівника ТЦК: інцидент потрапив на відео

09:15, 10 листопада 2023
Невідомий чоловік напав на працівника ТЦК та втік з місця пригоди.
У Житомирі чоловік побив працівника ТЦК: інцидент потрапив на відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У середу, 8 листопада, в Житомирі працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання службового завдання побив невідомий чоловік. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події, передає «Суспільне».

За словами речниці поліції в Житомирській області Вікторії Дубовик, що заява від працівника ТЦК та СП надійшла 8 листопада о 19:30.

«Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень 8 листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Працівник ТЦК та СП разом із колегами перебував там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, який наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік», — сказала Вікторія Дубовик.

У справі нападу на людину відрили кримінальне провадження за ч 1. ст. 296 Кримінального кодексу України.

«Таке правопорушення карається або штрафом до 17 тисяч гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років», — повідомила речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька.

Раніше ми писали, що на Сумщині водій побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку. Подія сталася 12 липня. Водій автомобіля «Opel Vivaro», 44-річний місцевий мешканець, під час перевірки документів військовими вирішив відповісти на пропозицію працівників ТЦК отримати повістку агресивно. Він почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео