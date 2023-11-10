У Житомирі чоловік побив працівника ТЦК: інцидент потрапив на відео

Невідомий чоловік напав на працівника ТЦК та втік з місця пригоди.

У середу, 8 листопада, в Житомирі працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання службового завдання побив невідомий чоловік. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події, передає «Суспільне».

За словами речниці поліції в Житомирській області Вікторії Дубовик, що заява від працівника ТЦК та СП надійшла 8 листопада о 19:30.

«Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень 8 листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Працівник ТЦК та СП разом із колегами перебував там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, який наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік», — сказала Вікторія Дубовик.

У справі нападу на людину відрили кримінальне провадження за ч 1. ст. 296 Кримінального кодексу України.

«Таке правопорушення карається або штрафом до 17 тисяч гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років», — повідомила речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька.

Раніше ми писали, що на Сумщині водій побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку. Подія сталася 12 липня. Водій автомобіля «Opel Vivaro», 44-річний місцевий мешканець, під час перевірки документів військовими вирішив відповісти на пропозицію працівників ТЦК отримати повістку агресивно. Він почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.