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Вища рада правосуддя розпочинає розгляд скарг на суддів з 22 листопада

Розгляд скарг суддів на рішення дисциплінарних палат Рада правосуддя починає з 21 листопада

У Держбюджет на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування

При цьому Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні у 29 млрд доларів, - Сергій Марченко.

Верховна Рада ухвалила кошторис з розрахунком, скільки депутат може витрачати на помічників та оренду житла

Передбачено кошти для компенсації народному депутату вартості оренди житла або оренди готельного номера – приблизно 20 тисяч грн. на місяць та на зарплату помічникам – 88 тисяч грн.

ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

  1. В Україні

У США повідомили, що надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах та назвали причину

08:56, 10 листопада 2023
США продовжать передавати Україні військову допомогу, але розмір пакетів зменшать — Пентагон.
У США повідомили, що надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах та назвали причину
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У Міністерстві оборони США повідомили, що 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») може відбутися у середині листопада. Також США поки допомагатимуть Україні в менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона закликала прийняти запит президента Байдена для продовження підтримки Києва.

«В середині листопада ми збираємось провести ще одну контактну групу з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі (проти рф)», – сказала Сінгх.

Раніше ми писали, що у Держбюджет України на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування.

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