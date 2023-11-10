У США повідомили, що надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах та назвали причину

США продовжать передавати Україні військову допомогу, але розмір пакетів зменшать — Пентагон.

У Міністерстві оборони США повідомили, що 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») може відбутися у середині листопада. Також США поки допомагатимуть Україні в менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона закликала прийняти запит президента Байдена для продовження підтримки Києва.

«В середині листопада ми збираємось провести ще одну контактну групу з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі (проти рф)», – сказала Сінгх.

Раніше ми писали, що у Держбюджет України на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування.

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