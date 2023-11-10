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Высший совет правосудия начинает рассмотрение жалоб на судей с 22 ноября

Рассмотрение жалоб судей на решение дисциплинарных палат Совет правосудия начинает с 21 ноября.

В Госбюджет на 2024 год заложили 41 млрд долларов внешнего финансирования

При этом Украина нуждается во внешнем финансировании в 29 млрд долларов, - Сергей Марченко.

Верховна Рада приняла смету с расчетом, сколько депутат может тратить на помощников и аренду жилья

Предусмотрены средства для компенсации народному депутату стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера – примерно 20 тысяч грн в месяц и на зарплату помощникам – 88 тысяч грн.

ВККС и ОСД согласовали список индикаторов добропорядочности судьи: список

Наличие хотя бы одного из индикаторов свидетельствует о не добропорядочности судьи или кандидата на должность судьи.

Обращения не помогли: для прокуроров и судей останется уменьшенный прожиточный минимум при расчете окладов, но предусмотрены исключения для НАБУ, НАПК и ГБР

Считать зарплаты прокурорам будут, исходя из прожиточного минимума 1600 грн, а судьям – 2102 грн.

  1. В Украине

В США сообщили, что будут оказывать помощь Украине в меньших объемах и назвали причину

08:56, 10 ноября 2023
США продолжат передавать Украине военную помощь, но размер пакетов уменьшат — Пентагон.
В США сообщили, что будут оказывать помощь Украине в меньших объемах и назвали причину
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В Министерстве обороны США сообщили, что 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») может состояться в середине ноября. Также США пока будут помогать Украине в меньших объемах из-за того, что Конгресс пока не предоставил дополнительные средства. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она призвала принять запрос президента Байдена по продолжению поддержки Киева.

«В середине ноября мы собираемся провести еще одну контактную группу по обороне Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что ей нужно в этой борьбе (против россии)», – сказала Сингх.

Ранее сообщалось, что в Госбюджет Украины на 2024 год заложили 41 млрд долларов внешнего финансирования.

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