В США сообщили, что будут оказывать помощь Украине в меньших объемах и назвали причину

США продолжат передавать Украине военную помощь, но размер пакетов уменьшат — Пентагон.

В Министерстве обороны США сообщили, что 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») может состояться в середине ноября. Также США пока будут помогать Украине в меньших объемах из-за того, что Конгресс пока не предоставил дополнительные средства. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она призвала принять запрос президента Байдена по продолжению поддержки Киева.

«В середине ноября мы собираемся провести еще одну контактную группу по обороне Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что ей нужно в этой борьбе (против россии)», – сказала Сингх.

Ранее сообщалось, что в Госбюджет Украины на 2024 год заложили 41 млрд долларов внешнего финансирования.

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