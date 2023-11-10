В Житомире мужчина избил работника ТЦК: инцидент попал на видео

Неизвестный мужчина напал на работника ТЦК и скрылся с места происшествия.

В среду, 8 ноября, в Житомире работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки во время выполнения служебного задания избил неизвестный мужчина. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, передает «Суспільне».

По словам пресс-секретаря полиции в Житомирской области Виктории Дубовик, заявление от работника ТЦК и СП поступило 8 ноября в 19:30.

«Заявитель сообщил, что событие произошло в Житомире днем 8 ноября возле магазина по адресу: улица Гоголевская, 4. Работник ТЦК и СП вместе с коллегами находился там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся», — сказала Виктория Дубовик.

В деле нападения на человека возбуждено уголовное производство по ч 1. ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

«Такое правонарушение карается либо штрафом до 17 тысяч гривен, либо арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до пяти лет», — сообщила спикер Житомирского райотдела полиции Марина Витвицкая.

Ранее сообщалось, что в Сумской области водитель избил работника ТЦК, потому что не хотел получать повестку. Инцидент произошел 12 июля. Водитель автомобиля Opel Vivaro, 44-летний местный житель, во время проверки документов военными решил ответить на предложение работников ТЦК получить повестку агрессивно. Он начал нецензурно выражаться и нанес удар военнослужащему головой в лицо.

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