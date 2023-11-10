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Сформовано перші 500 сертифікатів у рамках єВідновлення: яке житло за них можна отримати

12:40, 10 листопада 2023
Йдеться про нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку, причому обирати нове житло громадяни можуть по всій території України, а не тільки там, де була розташована знищена квартира.
Сформовано перші 500 сертифікатів у рамках єВідновлення: яке житло за них можна отримати
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За програмою єВідновлення вже сформовано перші 500 житлових сертифікатів, які власники знищеного житла зможуть обміняти на нове. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, йдеться про нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку, причому обирати нове житло громадяни можуть по всій території України, а не тільки там, де була розташована знищена квартира.

Так, станом на 10 листопада українці подали 5727 заяв на компенсацію за знищене житло, причому 1289 заяв уже було відпрацьовано і за результатами сформовано 519 житлових сертифікатів на загальну суму в 1,1 млрд гривень.

«Середня сума одного сертифікату складає 2,121 млн гривень – ми бачимо, що вона поступово зростає. Ці кошти учасник програми може витратити тільки на придбання нового житла, причому це може бути квартира у будь-якому місті України. Тобто, якщо знищена квартира була, наприклад, у Вінниці, а власник сертифіката хоче переїхати, наприклад, до Львова, програма компенсацій єВідновлення це дозволяє», – зазначила Шуляк.

Втім, це правило не діє, якщо знищено було не квартиру, а приватний будинок, наголосила вона. У цьому випадку власник житлового сертифіката може вибирати один з двох варіантів – або будівництво нового приватного будинку на тій же ділянці, де був розташований знищений, або отримання квартири у будь-якому місті України на вибір.

Шуляк також зазначила, що у випадку, якщо власник сертифіката обере квартиру, яка буде коштувати більше, ніж сума сертифіката, він для купівлі нерухомості зможе додати власні кошти.

«Наприклад, якщо людині виділено два мільйони гривень компенсації, а вона хоче купити квартиру за 2,1 мільйона гривень, то вона може докласти свої кошти. Якщо ж вартість придбаної квартири менша, ніж передбачено сертифікатом, невикористана сума повернеться державі», – пояснила народна депутатка.

Скористатися житловим сертифікатом потрібно протягом 5 років з моменту отримання, причому житло, яке людина отримає за сертифікатом, протягом наступних 5 років не можна продавати.

Крім цього, зазначила очільниця профільного комітету ВР, можливість отримати компенсацію за знищене житло буде і у власників квартир на етапі будівництва. Зокрема, якщо у будинку зведений каркас, то для інвестора законом передбачена можливість отримати компенсацію. Однак, сам порядок виплати такої компенсації ще не затверджений Кабміном, пояснила Шуляк.

«Сьогодні ми бачимо певний потенціал для первинного ринку нерухомості. Адже забудовники, які братимуть участь у програмі єВідновлення, надаватимуть відповідне житло, розуміючи всю важливість цього і для країни, і для наших громадян, які потребують вирішення цієї проблеми. Тому ми сподіваємось, що це матиме позитивний вплив і на ринок будівництва, і на ринок нерухомості загалом», – підкреслила Шуляк.

За її словами, зараз паралельно розробляється етап програми компенсацій для тих громадян, чиє житло було знищене на окупованих територіях. Вони також зможуть обирати нове у будь-якому населеному пункті України на вибір.

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