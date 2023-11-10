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  1. Законодавство

Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації

10:50, 10 листопада 2023
Законопроект передбачає внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації
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Комітет з питань економічного розвитку розглянув проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації» (№10143). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроектом:

пропонується імплементувати в українське законодавство Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023, які передбачають запровадження процедури превентивної реструктуризації;

превентивна реструктуризація застосовується підприємствами на період 4 місяці як комплекс заходів для уникнення процедури банкрутства;

боржник повинен подати до господарського суду проект плану превентивної реструктуризації або концепцію такого плану (якщо боржник суб’єкт мікропідприємництва та малого підприємництва);

Господарським судом призначається адміністратор превентивної реструктуризації, а саме – арбітражний керуючий;

після відкриття процедури превентивної реструктуризації стосовно боржника не може бути відкрито провадження у справі про банкрутство, припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов’язаннями перед залученими кредиторами;

за заявою боржника, господарським судом можуть бути вжиті такі заходи захисту, як заборона примусового стягнення з боржника коштів чи майна на підставі виконавчих документів та заборона звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) в судовому чи позасудовому порядку.

За наслідками обговорення народні депутати України-члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу.

Також на засіданні було прийнято рішення про проведення до кінця 2023 року спільно з Українською асоціацією «КОСМОС» та Радою з космічних досліджень НАН України - Національного круглого столу на тему: "Космос для повоєнної відбудови та відновлення економіки України. Стратегічні орієнтири та пріоритети".

Під час круглого столу передбачається обговорення проблем космічної діяльності України, прикладів успішного застосування космічних технологій та пропозицій для формулювання пріоритетів космічної політики, удосконалення космічного законодавства, розвитку міжнародного співробітництва.

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