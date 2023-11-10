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  1. Законодательство

Раде рекомендуют принять за основу законопроект о введении процедур превентивной реструктуризации

10:50, 10 ноября 2023
Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и другим законодательным актам Украины.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект о введении процедур превентивной реструктуризации
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Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и другим законодательным актам Украины об имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и введении процедур превентивной реструктуризации» (№10143). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Законопроектом:

пропонується імплементувати в українське законодавство Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023, які передбачають запровадження процедури превентивної реструктуризації;

превентивна реструктуризація застосовується підприємствами на період 4 місяці як комплекс заходів для уникнення процедури банкрутства;

боржник повинен подати до господарського суду проект плану превентивної реструктуризації або концепцію такого плану (якщо боржник суб’єкт мікропідприємництва та малого підприємництва);

Господарським судом призначається адміністратор превентивної реструктуризації, а саме – арбітражний керуючий;

після відкриття процедури превентивної реструктуризації стосовно боржника не може бути відкрито провадження у справі про банкрутство, припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов’язаннями перед залученими кредиторами;

за заявою боржника, господарським судом можуть бути вжиті такі заходи захисту, як заборона примусового стягнення з боржника коштів чи майна на підставі виконавчих документів та заборона звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) в судовому чи позасудовому порядку.

За наслідками обговорення народні депутати України-члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу.

Також на засіданні було прийнято рішення про проведення до кінця 2023 року спільно з Українською асоціацією «КОСМОС» та Радою з космічних досліджень НАН України - Національного круглого столу на тему: "Космос для повоєнної відбудови та відновлення економіки України. Стратегічні орієнтири та пріоритети".

Під час круглого столу передбачається обговорення проблем космічної діяльності України, прикладів успішного застосування космічних технологій та пропозицій для формулювання пріоритетів космічної політики, удосконалення космічного законодавства, розвитку міжнародного співробітництва.

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