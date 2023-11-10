В Крыму поражены малые десантные корабли рф с экипажем — ГУР, видео

По данным разведки, на судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает поражение малых десантных кораблей оккупантов в Крыму.

Отмечается, что речь идет о катерах проекта 11770 (класса серна).

На судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82.

По данным ГУР, малые десантные катера класса «серна» рф активно использовала во время оккупации острова Змеиный для перекидывания военной техники и десанта.

"Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы «тор-м2» для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море.

Малый десантный корабль класса «серна» имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ рф на рейдах", - говорится в сообщении разведки.

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