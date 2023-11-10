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  1. В Україні

У Криму уражено малі десантні кораблі рф з екіпажем — ГУР, відео

10:37, 10 листопада 2023
За даними розвідки, на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.
У Криму уражено малі десантні кораблі рф з екіпажем — ГУР, відео
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Головне управління розвідка Міністерства оборони України підтверджує ураження малих десантних кораблів окупантів у Криму. 

Зазначається, що мова йде про катери проекту 11770 ( класу «серна»).

На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

За даними ГУР, малі десантні катери класу «серна» рф активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

"Крім того, росіяни розміщували на борту катерів  зенітно-ракетні комплекси «тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Малий десантний корабель класу «серна» має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах", - йдеться у повідомленні розвідки.

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