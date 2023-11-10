Чи сплачується єдиний податок за земельні ділянки у консервації: роз’яснення

Не нараховується та не сплачується єдиний податок 4 групи за земельні ділянки, що перебувають у консервації.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило, чи сплачується єдиний податок четвертої групи за земельні ділянки, що перебувають у консервації.

Так, 6 травня 2023 року набув чинності Закон України від 11.04.2023 №3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно».

Закон №3050 врегулював питання встановлення місцевих податків та/або зборів та/або надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування. На таких територіях рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації (зміни до п. 12.3 ПКУ).

Відповідно до пп. 69.33 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ не нараховується та не сплачується єдиний податок четвертої групи з площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди, у податкових періодах, коли на територіях, на яких розташовані такі сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду, ведуться активні бойові дії або території тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації:

Так, не нараховується та не сплачується єдиний податок четвертої групи, зокрема за земельні ділянки, що перебувають у консервації.

Підставою для такого звільнення є рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених ст. 122 ЗКУ, про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо консервації земельної ділянки, а також відомості/дані Державного земельного кадастру.

При цьому не сплачується єдиний податок четвертої групи:

за землі державної та комунальної власності з першого числа місяця, в якому прийнято рішення, до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру;

за землі приватної власності – з дня внесення відомостей до Державного земельного кадастру про заходи щодо охорони земель і ґрунтів до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру.

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