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  1. В Украине

Уплачивается ли единый налог за земельные участки в консервации: разъяснение

16:27, 10 ноября 2023
Не начисляется и не уплачивается единый налог 4 группы за находящиеся в консервации земельные участки.
Уплачивается ли единый налог за земельные участки в консервации: разъяснение
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, уплачивается ли единый налог четвертой группы за находящиеся в консервации земельные участки.

Так, 6 мая 2023 года вступил в силу Закон Украины от 11.04.2023 №3050-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельной участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество».

Закон №3050 урегулировал вопрос установления местных налогов и/или сборов и/или предоставления налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов на территориях, где временно не осуществляют свои полномочия органы местного самоуправления. На таких территориях решения вправе принимать соответствующие военные администрации и военно-гражданские администрации (изменения в п. 12.3 НКУ).

В соответствии с пп. 69.33 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ не начисляется и не уплачивается единый налог четвертой группы с площади сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда, находящийся в собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя или предоставленный ему в пользование, в том числе на условиях аренды, в налоговых периодах, когда на территориях, где расположены такие сельскохозяйственные угодья и/или земли водного фонда, ведутся активные боевые действия или территории временно оккупированные вооруженными формированиями Российской Федерации:

Так, не начисляется и не уплачивается единый налог четвертой группы, в частности, за земельные участки, находящиеся в консервации.

Основанием для такого увольнения есть решение соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными участками государственной и коммунальной собственности в соответствии с полномочиями, определенными ст. 122 ЗКУ, об утверждении рабочего проекта землеустройства по консервации земельного участка, а также сведения/данные Государственного земельного кадастра.

При этом не уплачивается единый налог четвертой группы:

  • за земли государственной и коммунальной собственности с первого числа месяца, в котором принято решение, до последнего числа месяца, в котором завершаются мероприятия по охране земель и почв согласно сведениям Государственного земельного кадастра;
  • за земли частной собственности – со дня внесения сведений в Государственный земельный кадастр о мерах по охране земель и почв до последнего числа месяца, в котором завершаются мероприятия по охране земель и почв согласно сведениям Государственного земельного кадастра.

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