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Виманював гроші у людей під виглядом евакуаційних перевезень: судитимуть шахрая

07:38, 18 листопада 2023
Зловмисник обіцяв довезти людей до країн ЄС або до більш безпечних регіонів України.
Виманював гроші у людей під виглядом евакуаційних перевезень: судитимуть шахрая
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У Харкові до суду направлено обвинувальний акт стосовно раніше судимого 34-річного чоловіка за фактом шахрайства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, харків‘янин, побачивши пароль від особистої сторінки своєї знайомої у соціальній мережі «Facebook», запам’ятав його та вирішив використати її профіль у власних цілях.

Чоловік зайшовши на сторінку і розмістив від її імені оголошення щодо перевезення осіб з деокупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії.

«Пропонував ділок довезти людей до країн Євросоюзу або до більш безпечних регіонів нашої держави.

Потерпілими від дій обвинуваченого стали

19 людей з Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської та інших областей України. Встиг ділок заробити близько 80 тисяч гривень.

Люди, в надії врятувати своє життя, направляли йому гроші на картку, після чого харків‘янин блокував їх», - сказано у повідомленні.

Нині чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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