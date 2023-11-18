Виманював гроші у людей під виглядом евакуаційних перевезень: судитимуть шахрая

Зловмисник обіцяв довезти людей до країн ЄС або до більш безпечних регіонів України.

У Харкові до суду направлено обвинувальний акт стосовно раніше судимого 34-річного чоловіка за фактом шахрайства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, харків‘янин, побачивши пароль від особистої сторінки своєї знайомої у соціальній мережі «Facebook», запам’ятав його та вирішив використати її профіль у власних цілях.

Чоловік зайшовши на сторінку і розмістив від її імені оголошення щодо перевезення осіб з деокупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії.

«Пропонував ділок довезти людей до країн Євросоюзу або до більш безпечних регіонів нашої держави.

Потерпілими від дій обвинуваченого стали

19 людей з Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської та інших областей України. Встиг ділок заробити близько 80 тисяч гривень.

Люди, в надії врятувати своє життя, направляли йому гроші на картку, після чого харків‘янин блокував їх», - сказано у повідомленні.

Нині чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше ми писали, як українцям уберегти фінансові номери від шахраїв.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.