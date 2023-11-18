Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата ВС: суд применяет исковую давность только тогда, когда есть основания для удовлетворения иска

Прерывается ли исковая давность по требованию об обращении взыскания на предмет ипотеки подачей иска о взыскании долга по основному обязательству, - позиция БП ВС.

«Живые суверенные мужчины» атакуют суд в Ровенской области и мешают рассматривать дело

Мужчины говорят, что имеют только гражданство УССР и СССР и не признают гражданство Украины.

Украинский завод поставил иностранной компании украинскую пшеницу и за нее не заплатила, — БП ВС определила, должен ли спор с гарантом рассматриваться в Лондоне

Большая Палата Верховного Суда признала неправильной позицию апелляционного суда, считавшего, что наличие в контракте, заключенном продавцом и покупателем, арбитражной оговорки не предусматривает автоматического распространения этой оговорки на отношения с гарантом (поручителем) по договору поручительства, который такой оговорки не содержит.

БП ВС высказалась о характере отношений по оспариванию свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и перераспределении наследственных долей

Как отметила БП ВС, тот факт, что наследники на время обжалования свидетельства уже приобрели статус участников частного предприятия, не свидетельствует о наличии спора относительно корпоративных прав, ведь все основания возникновения такого спора являются юридическими фактами семейного и наследственного права.

Украинцы смогут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории ЕС, - в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают принять закон, позволяющий украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

  1. В Украине

Выманивал деньги у людей под видом эвакуационных перевозок: будут судить мошенника

07:38, 18 ноября 2023
Злоумышленник обещал довезти людей в страны ЕС или более безопасные регионы Украины.
Выманивал деньги у людей под видом эвакуационных перевозок: будут судить мошенника
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Харькове в суд направлен обвинительный акт в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины по факту мошенничества.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, харьковчанин, увидев пароль от личной страницы своей знакомой в социальной сети Facebook, запомнил его и решил использовать ее профиль в собственных целях.

Мужчина зашел на страницу и разместил от ее имени объявление о перевозке лиц с деоккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия.

«Предлагал делец довезти людей в страны Евросоюза или в более безопасные регионы нашего государства.

Потерпевшими от действий обвиняемого стали 19 человек из Херсонской, Днепропетровской, Черниговской и других областей Украины. Успел делец заработать около 80 тысяч гривен.

Люди, в надежде спасти свою жизнь, направляли ему деньги на карточку, после чего харьковчанин блокировал их», - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Обвинительный акт будет рассмотрен в Киевском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, как украинцам уберечь финансовые номера от мошенников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Сальніков
    Олексій Сальніков
    голова Державної судової адміністрації України
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Гізо Углава
    Гізо Углава
    Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро