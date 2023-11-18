Выманивал деньги у людей под видом эвакуационных перевозок: будут судить мошенника

Злоумышленник обещал довезти людей в страны ЕС или более безопасные регионы Украины.

В Харькове в суд направлен обвинительный акт в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины по факту мошенничества.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, харьковчанин, увидев пароль от личной страницы своей знакомой в социальной сети Facebook, запомнил его и решил использовать ее профиль в собственных целях.

Мужчина зашел на страницу и разместил от ее имени объявление о перевозке лиц с деоккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия.

«Предлагал делец довезти людей в страны Евросоюза или в более безопасные регионы нашего государства.

Потерпевшими от действий обвиняемого стали 19 человек из Херсонской, Днепропетровской, Черниговской и других областей Украины. Успел делец заработать около 80 тысяч гривен.

Люди, в надежде спасти свою жизнь, направляли ему деньги на карточку, после чего харьковчанин блокировал их», - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Обвинительный акт будет рассмотрен в Киевском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

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