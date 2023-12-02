У відпустку за підробленими документами: в Одеській області викрили ділків, які переправляли ухилянтів за кордон

Чоловіки надали «клієнту» підроблені документи про перебування на військовій службі та відбуття у відпустку до Кишинева.

Фото: поліція

В Одеській області викрили злочинне угрупування, яке займалося незаконним вивозом чоловіків за кордон. Правопорушники робили фіктивні документи про "відпустку зі служби", повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що правопорушники підшукали "клієнта" та пообіцяли організувати йому виїзд до Молдови, надавши підроблені документи про перебування на військовій службі та відбуття у відпустку до Кишинева.

За свої послуги спільники запросили 8 000 доларів. Усіх трьох ділків затримали під час спроби вивезти ухилянта на автомобілі через державний кордон в обхід пунктів пропуску.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

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