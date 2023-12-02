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«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

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  1. В Україні

У відпустку за підробленими документами: в Одеській області викрили ділків, які переправляли ухилянтів за кордон

07:45, 2 грудня 2023
Чоловіки надали «клієнту» підроблені документи про перебування на військовій службі та відбуття у відпустку до Кишинева.
У відпустку за підробленими документами: в Одеській області викрили ділків, які переправляли ухилянтів за кордон
Фото: поліція
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В Одеській області викрили злочинне угрупування, яке займалося незаконним вивозом чоловіків за кордон. Правопорушники робили фіктивні документи про "відпустку зі служби", повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що правопорушники підшукали "клієнта" та пообіцяли організувати йому виїзд до Молдови, надавши підроблені документи про перебування на військовій службі та відбуття у відпустку до Кишинева. 

За свої послуги спільники запросили 8 000 доларів. Усіх трьох ділків затримали під час спроби вивезти ухилянта на автомобілі через державний кордон в обхід пунктів пропуску.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.  

Раніше ми писали, що у Львові митник організував схему незаконного перетину держкордону.

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