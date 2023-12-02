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  1. В Украине

В отпуск по поддельным документам: в Одесской области разоблачили дельцов, переправлявших уклонистов за границу

07:45, 2 декабря 2023
Мужчины предоставили «клиенту» поддельные документы о пребывании на военной службе и отбытии в отпуск в Кишинев.
В отпуск по поддельным документам: в Одесской области разоблачили дельцов, переправлявших уклонистов за границу
Фото: полиция
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В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин за границу. Правонарушители делали фиктивные документы об "отпуске со службы", сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что правонарушители подыскали "клиента" и пообещали организовать ему выезд в Молдову, предоставив поддельные документы о пребывании на военной службе и отбытии в отпуск в Кишинев.

За свои услуги сообщники просмли 8000 долларов. Всех трех дельцов задержали при попытке вывезти уклониста на автомобиле через государственную границу в обход пунктов пропуска.

В настоящее время им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что во Львове таможенник организовал схему незаконного пересечения госграницы.

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