В отпуск по поддельным документам: в Одесской области разоблачили дельцов, переправлявших уклонистов за границу

Мужчины предоставили «клиенту» поддельные документы о пребывании на военной службе и отбытии в отпуск в Кишинев.

Фото: полиция

В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин за границу. Правонарушители делали фиктивные документы об "отпуске со службы", сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что правонарушители подыскали "клиента" и пообещали организовать ему выезд в Молдову, предоставив поддельные документы о пребывании на военной службе и отбытии в отпуск в Кишинев.

За свои услуги сообщники просмли 8000 долларов. Всех трех дельцов задержали при попытке вывезти уклониста на автомобиле через государственную границу в обход пунктов пропуска.

В настоящее время им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что во Львове таможенник организовал схему незаконного пересечения госграницы.

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