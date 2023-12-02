Украинская SIM-карта во вражеском шахеде: во Воздушных силах прокомментировали

Сейчас выясняется, зачем в российских дронах нужна SIM-карта.

Фото из Телеграм-каналов

В одном из шахедов, который рф запустила по Украине, нашли SIM-карту украинского оператора. Специалисты изучают, как карта оказалась во вражеском дроне. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Понятно, что все находящееся изучают специалисты и не всегда нужно это выдавать, знаем ли мы что-то, или не знаем. Но такие случаи есть. Они обнародованы", - сказал он.

Специалисты выясняют, зачем у шахеда была SIM-карта и что она и доступ в Интернет позволяют делать.

Он добавил, что враг, безусловно, совершенствует свое вооружение. Это касается как стрелкового вооружения, так и беспилотников.

"В частности, они (россияне - ред) окрашивают в черный цвет светлые шахеды, чтобы усложнить их обнаружение. Но ПВО уже приспосабливается и к таким вражеским так называемым "модернизациям" и дает результат", - рассказал Игнат.

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