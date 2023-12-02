Украинская SIM-карта во вражеском шахеде: во Воздушных силах прокомментировали

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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. В Украине

Украинская SIM-карта во вражеском шахеде: во Воздушных силах прокомментировали

07:15, 2 декабря 2023
Сейчас выясняется, зачем в российских дронах нужна SIM-карта.
Украинская SIM-карта во вражеском шахеде: во Воздушных силах прокомментировали
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В одном из шахедов, который рф запустила по Украине, нашли SIM-карту украинского оператора. Специалисты изучают, как карта оказалась во вражеском дроне. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Понятно, что все находящееся изучают специалисты и не всегда нужно это выдавать, знаем ли мы что-то, или не знаем. Но такие случаи есть. Они обнародованы", - сказал он.

Специалисты выясняют, зачем у шахеда была SIM-карта и что она и доступ в Интернет позволяют делать.

Он добавил, что враг, безусловно, совершенствует свое вооружение. Это касается как стрелкового вооружения, так и беспилотников.

"В частности, они (россияне - ред) окрашивают в черный цвет светлые шахеды, чтобы усложнить их обнаружение. Но ПВО уже приспосабливается и к таким вражеским так называемым "модернизациям" и дает результат", - рассказал Игнат.

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