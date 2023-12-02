Українська SIM-карта у ворожому шахеді: у Повітряних силах прокоментували

Наразі з'ясовується, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.

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У одному з шахедів, який рф запустила по Україні, знайшли SIM-карту українського оператора. Спеціалісти вивчають, як карта опинилася у ворожому дроні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Зрозуміло, що все, що знаходиться, вивчають спеціалісти й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені", - сказав він.

Фахівці з'ясовують, навіщо у шахеді була SIM-карта та що вона і доступ до Інтернету дозволяють робити.

Він додав, що ворог безумовно удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецького озброєння, так і безпілотників.

"Зокрема, вони (росіяни - ред) фарбують у чорний колір світлі шахеди, щоб ускладнити їх виявлення. Але ППО вже пристосовується і до таких ворожих так званих "модернізацій" і дає результат", - розповів Ігнат.

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