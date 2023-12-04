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Кабмин увеличил Минюсту объем расходов на оплату труда адвокатов БПД на 7,47 млн грн

08:00, 4 декабря 2023
В то же время на 24 млн грн уменьшены расходы на привлечение юридических консультантов, занимающихся представительством Украины в зарубежных судах.
Кабмин увеличил Минюсту объем расходов на оплату труда адвокатов БПД на 7,47 млн грн
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Министерству юстиции перераспределили расходы по части обеспечения представительства в иностранных судах и выполнения решений ЕСПЧ. Соответствующее решение Кабмин принял на своем заседании 1 декабря.

Так, решено уменьшить на 24 млн грн расходы на привлечение юридических консультантов, занимающихся представительством Украины в зарубежных судах. И – соответственно, увеличить расходы на выполнение решений иностранных судов и на оплату услуг адвокатов, оказывающих безвозмездную правовую помощь.

Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству юстиции на 2023 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов потребления путем:

  • уменьшения их объема по программе «Обеспечение защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров, рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины, а также обеспечение представительства Украины в Европейском суде по правам человека» на 24 млн. 17 тыс. гривен и
  • увеличения их объема по программе «Платежи на выполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины» на 16 млн. 543,3 тыс. гривен и
  • увеличения их объема по программе «Оплата услуг и возмещение расходов адвокатов по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи» на 7 млн. 473,7 тыс. гривен с целью обеспечения выполнения Украиной как государством – членом Совета Европы вынесенных решений Европейского суда по правам человека и исполнения центрами по предоставлению безвозмездной вторичной правовой помощи контрактных обязательств перед адвокатами за предоставленные услуги безвозмездной вторичной правовой помощи.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин утвердил предельные значения размера вознаграждения адвоката за оказание правовой помощи.

Автор: Наталья Мамченко

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