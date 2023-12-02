Кабмин уменьшил МИД объем средств на обеспечение международного позитивного имиджа Украины и увеличил на обучение дипломатов

Правительство решило уменьшить МИД на 19 млн грн объем расходов по программе финансовой поддержки обеспечения международного позитивного имиджа Украины и обеспечения деятельности Украинского института.

Источник фото: golos.com.ua

Кабмин на своем заседании 1 декабря решил осуществить перераспределение расходов Министерства иностранных дел. А именно – снизить на 19 млн грн по программе финансовой поддержки обеспечение международного позитивного имиджа Украины и обеспечения деятельности Украинского института. В то же время – увеличить на документирование граждан и обучение дипломатов.

Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, осуществлено в рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству иностранных дел на 2023 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов потребления путем уменьшения их объема по программе «Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечение деятельности Украинского института, мероприятия по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины» на 19,52 млн. грн.

И увеличение их объема по программам «Профессиональное обучение должностных лиц дипломатической службы и работников других государственных органов в сфере внешних сношений» на 570 тыс. гривен и «Документирование граждан и создание и обеспечение функционирования информационно-коммуникационных систем консульской службы» на 18,48 млн грн.

Автор: Наталья Мамченко

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