Кабмін зменшив МЗС обсяг коштів на забезпечення міжнародного позитивного іміджу України і збільшив на навчання дипломатів

Уряд вирішив зменшити МЗС на 19 млн грн обсяг видатків за програмою фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України і забезпечення діяльності Українського інституту.

Джерело фото: golos.com.ua

Кабмін на своєму засіданні 1 грудня вирішив здійснити перерозподіл видатків Міністерства закордонних справ. А саме – зменшити на 19 млн грн за програмою фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України і забезпечення діяльності Українського інституту. Водночас – збільшити на документування громадян і навчання дипломатів.

Як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству закордонних справ на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки звʼязків з українцями, які проживають за межами України» на 19,52 млн грн.

Та збільшення їх обсягу за програмами «Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин» на 570 тис. гривень і «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем консульської служби» на 18,48 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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