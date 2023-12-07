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Які пільги мають працюючі жінки з дітьми до трьох років: роз’яснення

20:51, 7 грудня 2023
У податковій зазначили, що якщо працівниця вагітна або має дітей до 3 років і не може виконувати свої обов’язки, роботодавець має перевести її на легшу й безпечнішу роботу.
Які пільги мають працюючі жінки з дітьми до трьох років: роз’яснення
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Державна податкова служба у Львівській області розповідає про пільги працюючих жінок з дітьми до трьох років, в яких випадках їм не можна відмовляти у працевлаштуванні та інші нюанси.

Зазначається, що у випадку, якщо на вакансію відгукнулися вагітна жінка, мати дітей до 3 років, одинока мати дитини до 14 років або дитини з інвалідністю, а також особа, яка виховує дитину до 14 років без матері, жоден із цих випадків не може бути відмовою у прийнятті на роботу. 

З цих самих причин забороняється знижувати працівникам заробітну плату. 

Якщо працівниця вагітна або має дітей до 3 років і не може виконувати свої обов’язки, роботодавець має перевести її на легшу й безпечнішу роботу, знизити норму виробітку зі збереженням середньої зарплати. 

Також роботодавцю заборонено вимагати від неї працювати вночі (з 10 години вечора до 6 години ранку), у понаднормові години та вихідні або їздити у відрядження. Якщо жінка має трохи старших дітей – від 3 до 14 років або доглядає дитину з інвалідністю, за бажанням вона може працювати понаднормово чи їздити у відрядження. Ці самі вимоги поширюються на працівників, які виховують малолітніх дітей без матері. 

Відпустки, які надаються вагітним жінкам і працівникам із дітьми: 

  • оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; 
  • одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини; 
  • відпустка для догляду за дитиною; 
  • відпустка працівникам, які всиновили дитину (дітей); 
  • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. 

Раніше ми писали, чи має право на підвищену податкову соціальну пільгу самотня мати.

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