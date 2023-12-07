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  1. В Украине

Какие льготы у работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение

20:51, 7 декабря 2023
В налоговой отметили, что если работница беременна или имеет детей до 3 лет и не может выполнять свои обязанности, работодатель должен перевести ее на более легкую и безопасную работу.
Какие льготы у работающих женщин с детьми до трех лет: разъяснение
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Государственная налоговая служба во Львовской области рассказывает о льготах работающих женщин с детьми до трех лет, в каких случаях им нельзя отказывать в трудоустройстве и другие нюансы.

Отмечается, что в случае, если на вакансию откликнулись беременная женщина, мать детей до 3 лет, мать ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также лицо, воспитывающее ребенка до 14 лет без матери, ни один из этих случаев не может быть отказом в принятии на работу.

По этим же причинам запрещается снижать работникам заработную плату.

Если работница беременна или имеет детей до 3 лет и не может выполнять свои обязанности, работодатель должен перевести ее на более легкую и безопасную работу, снизить норму выработки с сохранением средней зарплаты.

Также работодателю запрещено требовать от нее работать ночью (с 10 часов вечера до 6 часов утра), в сверхурочные часы и выходные или ездить в командировку. Если женщина имеет старше детей – от 3 до 14 лет или ухаживает за ребенком с инвалидностью, по желанию она может работать сверхурочно или ездить в командировку. Эти же требования распространяются на работников, воспитывающих малолетних детей без матери.

Отпуска, предоставляемые беременным женщинам и работникам с детьми:

оплачиваемый отпуск по беременности и родам;

одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка;

отпуск по уходу за ребенком;

отпуск работникам, усыновившим ребенка (детей);

дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка  с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

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