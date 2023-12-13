Де пенсіонери із числа переселенців можуть пройти ідентифікацію особи: роз’яснення ПФУ

Ідентифікацію можна пройти в будь-якому сервісному центрі України з оригіналом паспорта та ідентифікаційного коду.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області роз’яснили, де пенсіонерам із числа переселенців можна пройти ідентифікацію особи. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, на «гарячу лінію» для ВПО звернулася українка із запитанням «З 2022 року я внутрішньо переміщена особа з Донецької області. Де мені пройти ідентифікацію?»

Відповідь ПФУ:

Ідентифікацію можете пройти в будь-якому сервісному центрі України з оригіналом паспорта та ідентифікаційного коду.

Особи, які тимчасово проживають за кордоном, до заяви про призначення (поновлення) пенсії додають копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально.

Якщо особа не може скористатися цими методами, то ідентифікацію можна пройти засобами вебпорталу Пенсійного фонду за посиланням, натиснувши “Заявка на ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв’язку”.

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