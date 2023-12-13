Где пенсионеры из числа переселенцев могут пройти идентификацию личности: разъяснение ПФУ

Идентификацию можно пройти в любом сервисном центре с оригиналом паспорта и идентификационного кода.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснили, где пенсионерам из числа переселенцев можно пройти идентификацию личности. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Так, на «горячую линию» для ВПЛ обратилась украинка с вопросом «С 2022 года я внутренне перемещенное лицо из Донецкой области. Где мне пройти идентификацию?

Ответ ПФУ:

Идентификацию можно пройти в любом сервисном центре Украины с оригиналом паспорта и идентификационного кода.

Лица, временно проживающие за границей, к заявлению о назначении (возобновлении) пенсии добавляют копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их временного проживания/нахождения за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины, или нотариально .

Если лицо не может использовать эти методы, то идентификацию можно пройти средствами вебпортала Пенсионного фонда по ссылке, нажав “Заявка на идентификацию лица с помощью видеоконференцсвязи”.

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