У Києві змінили правила розміщення вивісок на фасадах будинків. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада під час пленарного засідання 14 грудня.
У КМДА пишуть, що документ прийнято з урахуванням думки киян, бізнесу, а також спираючись на практичний досвід застосування чинного Порядку розміщення вивісок.
Перелік основних змін:
- введено вимогу до відстані між вивісками для одного суб’єкта господарювання (10 м);
- введено вимогу до відстані між кронштейнами в залежності від форматних зон;
- уточнено площі вивісок у залежності від форматних зон;
- додано нові типи вивісок (маркіза, інформаційна табличка);
- запроваджено зміни у процедурі оформлення вивісок;
- введено нову форму повідомлення про відповідність вивіски вимогам;
- у 5 разів підвищено відповідальність за повторне самовільне розміщення вивіски.
Оновлений Порядок набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на сайті Київської міської ради.
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