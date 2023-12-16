У КМДА пишуть, що документ прийнято з урахуванням думки киян, бізнесу, а також спираючись на практичний досвід застосування чинного Порядку розміщення вивісок.

У Києві змінили правила розміщення вивісок на фасадах будинків. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада під час пленарного засідання 14 грудня.

У КМДА пишуть, що документ прийнято з урахуванням думки киян, бізнесу, а також спираючись на практичний досвід застосування чинного Порядку розміщення вивісок.

Перелік основних змін:

введено вимогу до відстані між вивісками для одного суб’єкта господарювання (10 м);

введено вимогу до відстані між кронштейнами в залежності від форматних зон;

уточнено площі вивісок у залежності від форматних зон;

додано нові типи вивісок (маркіза, інформаційна табличка);

запроваджено зміни у процедурі оформлення вивісок;

введено нову форму повідомлення про відповідність вивіски вимогам;

у 5 разів підвищено відповідальність за повторне самовільне розміщення вивіски.

Оновлений Порядок набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на сайті Київської міської ради.

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