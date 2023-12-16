В Киеве изменили правила размещения вывесок на фасадах домов. Соответствующее решение принял Киевский городской совет во время пленарного заседания 14 декабря.
В КГГА пишут, что документ принят с учетом мнения киевлян, бизнеса, а также опираясь на практический опыт применения действующего Порядка размещения вывесок.
Список основных изменений:
- введено требование к расстоянию между вывесками для одного предприятия (10 м);
- введено требование к расстоянию между кронштейнами в зависимости от форматных зон;
- уточнены площади вывесок в зависимости от форматных зон;
- добавлены новые типы вывесок (маркиза, информационная табличка);
- введены изменения в процедуре оформления вывесок;
- введена новая форма сообщения о соответствии вывески требованиям;
- в 5 раз повышена ответственность за повторное самопроизвольное размещение вывески.
Обновленный Порядок вступает в силу дня его официального обнародования на сайте Киевского городского совета.
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