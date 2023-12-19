З аеропорту «Бориспіль» вилетів літак: що відомо, відео

З аеропорту вилетів Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express.

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19 грудня з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів цивільний літак, а саме Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express. Про це повідомила пресслужба аеропорту у Фейсбук.

Це був технічний перегін судна на запит авіакомпанії, без пасажирів та вантажу.

«19 грудня 2023 року близько 9 ранку був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту «Бориспіль» (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта - української авіакомпанії Skyline Express. Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту», – повідомили в аеропорту.

Зазначається, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» з початку повномасштабної війни, зазначили у аеропорту.

Раніше ми писали, що заступник керівника ОП Андрій Сибіга заявив, що аеропорт "Бориспіль" планують відкрити першим в Україні, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Але радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що ця ідея є є бажаною, але поки що недосяжною метою.

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