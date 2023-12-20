Через вихід з ладу обладнання на одному з майданчиків обробки даних деякий час не працювали Електронний суд та сайт Судової влади.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 20 грудня деякий час не працював сайт Судової влади, сервіс відеоконферензв’язку та Електронний суд. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» зазначило, що це не є хакерська атака, а стався вихід з ладу обладнання на одному з майданчиків обробки даних.

Згодом у ДП «ІСС» повідомили, що почали запускати сервіси.

«Ще раз приносимо вибачення за тимчасові незручності», - сказано у повідомленні.

Станом на 18:20 Електронний суд та сайт Судової влади відновили роботу.

Нагадаємо, 18 грудня стали відомі імена фіналістів конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації.

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