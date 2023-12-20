Из-за выхода из строя оборудования на одной из площадок обработки данных некоторое время не работали Электронный суд и сайт Судебной власти.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 20 декабря некоторое время не работал сайт Судебной власти, сервис видеоконференсвязи и Электронный суд. Государственное предприятие «Информационные судебные системы» отметило, что это не хакерская атака, а произошел выход из строя оборудования на одной из площадок обработки данных.

Позже в ГП «ИСС» сообщили, что начали запускать сервисы.

«Еще раз приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

По состоянию на 18:20, Электронный суд и сайт Судебной власти возобновили работу.

Напомним, 18 декабря стали известны имена финалистов конкурса на должность заместителя главы ГСА по цифровизации.

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