У Києві судили чоловіка, який бив та катував паяльником співмешканку

Киянина засуджено до 8 років позбавлення волі.

У Києві засудили чоловіка, який знущався над своєю співмешканкою, катував паяльником і бив. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, киянин вступив у конфлікт зі своєю співмешканкою. Протягом тривалого часу він паяльником заподіював потерпілій тілесні ушкодження та опіки.

Також він наносив потерпілій численні удари, у тому числі, ременем, по обличчю, голові та тулубу.

Киянина затримали одразу після вчинення правопорушення.

Під час обшуку у нього вилучили знаряддя вчинення злочину, а також наркотичний засіб.

Чоловіка визнано винним у пред’явленому обвинуваченні та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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