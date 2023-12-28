В Киеве судили мужчину, который избивал и пытал паяльником сожительницу

Киевлянин приговорен к 8 годам лишения свободы.

В Киеве осудили мужчину, который издевался над своей сожительницей, пытал паяльником и избивал. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, киевлянин вступил в конфликт со своей сожительницей. В течение длительного времени он паяльником причинял потерпевшей телесные повреждения и ожоги.

Также он наносил потерпевшей многочисленные ушибы, в том числе, ремнем, по лицу, голове и туловищу.

Киевлянин был задержан сразу после совершения правонарушения.

В ходе обыска у него изъяли орудие совершения преступления, а также наркотическое средство.

Мужчина признан виновным в предъявленном обвинении и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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