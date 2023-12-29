На Тернопільщині судитимуть організаторів «реабілітаційного центру», де примусово тримали людей

Нарко- та алкозалежних осіб незаконно утримували проти їх волі у псевдореабілітаційному центрі та ще отримували за це кошти.

Фото: Тернопільська обласна прокуратура

На Тернопільщині судитимуть 6 осіб, які незаконно утримували нарко- та алкозалежних осіб проти їх волі у псевдореабілітаційному центрі. Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що впродовж 2022-2023 років тернополянин в одному з сіл району орендував житловий будинок з земельною ділянкою, в якому разом з 5 спільниками за гроші утримували нарко- та алкозалежних проти їхньої волі.

«Клієнтів» розшукували в інтернеті або серед знайомих, адже організатори псевдореабілітаційного центру в минулому мали ті ж залежності, що і їхні «підопічні».

Перебування в установі вартувало родичам від 10 тис грн в місяць. Обіцяного лікування від нарко- та алкозалежності громадяни не отримували. Безперешкодно залишити приміщення «центру» вони не могли. Їх замикали всередині та охороняли ззовні і обмежували будь-які контакти з рідними.

Незаконну діяльність псевдореабілітаційного центру припинено.

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