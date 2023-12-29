В Тернопольской области будут судить организаторов «реабилитационного центра», где принудительно держали людей

Нарко- и алкозависимых лиц незаконно удерживали против их воли в псевдореабилитационном центре и получали за это средства.

В Тернопольской области будут судить 6 человек, которые незаконно содержали нарко- и алкозависимых против их воли в псевдореабилитационном центре. Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре.

Следствие установило, что на протяжении 2022-2023 годов житель Тернополя в одном из сел района арендовал жилой дом с земельным участком, в котором вместе с 5 сообщниками за деньги удерживали нарко- и алкозависимых против их воли.

Клиентов разыскивали в интернете или среди знакомых, так как организаторы псевдореабилитационного центра в прошлом имели те же зависимости, что и их подопечные.

Пребывание в учреждении стоило родственникам от 10 тыс. грн в месяц. Обещанного лечения от нарко- и алкозависимости граждане не получали.

Беспрепятственно покинуть помещение центра они не могли. Их запирали внутри и охраняли снаружи и ограничивали контакты с родными.

Незаконная деятельность псевдореабилитационного центра прекращена.

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