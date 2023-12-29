В Киеве почти весна: синоптики прогнозируют потепление: синоптики прогнозируют потепление

В Киеве погода будет облачной с прояснениями, без осадков.

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В пятницу, 29 декабря, киевлян ждет потепление. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью столбики термометров покажут от 0° до 2° тепла, а днем воздух прогреется от 5° до 7° тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Прохлады добавит лишь западный и юго-западный ветер, скорость которого по-прежнему будет 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

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