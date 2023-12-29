Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Полицейских планируют увольнять в связи с мобилизацией и обязать задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК

Законопроект Минобороны об усилении мобилизации предусматривает возможность увольнять полицейских в связи с мобилизацией, а также предлагает возложить на них новые обязанности по доставке уклонистов в ТЦК.

В 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца: что известно

Новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств обещают сделать более защищенными от подделок.

  1. В Украине

В Киеве почти весна: синоптики прогнозируют потепление: синоптики прогнозируют потепление

08:00, 29 декабря 2023
В Киеве погода будет облачной с прояснениями, без осадков.
В Киеве почти весна: синоптики прогнозируют потепление: синоптики прогнозируют потепление
Источник фото: PIXABAY.COM
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В пятницу, 29 декабря, киевлян ждет потепление. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью столбики термометров покажут от 0° до 2° тепла, а днем воздух прогреется от 5° до 7° тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Прохлады добавит лишь западный и юго-западный ветер, скорость которого по-прежнему будет 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду