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  1. В Украине

На Черниговщине двое мужчин сожгли машину военного, потому что не смогли ее угнать

20:29, 29 декабря 2023
В Черниговском районе полиция задержала злоумышленников после попытки поджога автомобиля.
На Черниговщине двое мужчин сожгли машину военного, потому что не смогли ее угнать
Источник фото: полиция Черниговской области
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В Черниговском районе двух злоумышленников задержали полицейские после попытки поджога автомобиля, стоявшего рядом с домом. Одному из фигурантов уже сообщено о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Сообщение о поджоге автомобиля на линию "102" поступило от жительницы Черниговского района. Она сообщила, что автомобиль ВАЗ 2107, который принадлежал ее мужу-военному, сгорел в результате поджога.

После получения сообщения полиция Черниговского района отправилась на место события. Во время оперативных мероприятий они установили лиц, которые стояли за поджогом. Злоумышленниками оказались 25-летний мужчина и его 19-летний сообщник.

Полицейские установили, что старший из злоумышленников побудил своего 19-летнего знакомого похитить автомобиль односельчанина. Однако угон не удалось, поэтому вместо этого они похитили автомагнитолу, а затем подожгли машину.

Во время обысков в помещениях злоумышленников правоохранители изъяли краденую автомагнитолу у одного из них.

Один из фигурантов уже сообщено о подозрении в умышленном уничтожении имущества через поджог (ч.2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины), за которое ему грозит до 10 лет заключения. Полицейские также готовят сообщение о подозрении еще одному фигуранту за попытку незаконной апроприации транспортного средства (ч.1 статьи 15, статья 289 Уголовного кодекса Украины), за которое предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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