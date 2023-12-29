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На Чернігівщині двоє чоловіків спалили автівку військового, бо не змогли її викрасти

20:29, 29 грудня 2023
У Чернігівському районі поліція затримала зловмисників після спроби підпалу автомобіля.
На Чернігівщині двоє чоловіків спалили автівку військового, бо не змогли її викрасти
Джерело фото: поліція Чернігівської області
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У Чернігівському районі двох зловмисників затримали поліцейські після спроби підпалу автомобіля, що стояв поруч із будинком. Одному з фігурантів вже повідомлено про підозру у навмисному знищенні майна. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Повідомлення про підпал автівки на лінію "102" надійшло від мешканки Чернігівського району. Вона повідомила, що автомобіль ВАЗ 2107, що належав її чоловіку-військовому, згорів в результаті підпалу.

Після отримання повідомлення поліція Чернігівського району вирушила на місце події. Під час оперативних заходів вони встановили осіб, які стояли за підпалом. Зловмисниками виявилися 25-річний чоловік та його 19-річний спільник.

Поліцейські встановили, що старший із зловмисників спонукав свого 19-річного знайомого викрасти автомобіль односельця. Однак викрадення не вдалося, тож замість цього вони викрали автомагнітолу, а потім підпалили машину.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили крадену автомагнітолу у одного з них.

Один з фігурантів вже повідомлено про підозру в умисному знищенні майна через підпал (ч.2 статті 194 Кримінального кодексу України), за яке йому загрожує до 10 років ув’язнення. Поліцейські також готують повідомлення щодо підозри ще одному фігуранту за намагання незаконної апропріації транспортного засобу (ч.1 статті 15, стаття 289 Кримінального кодексу України), за яке передбачено до 8 років позбавлення волі.

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