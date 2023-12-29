Дощ та сніг: якою буде погода на Новий рік-2024

«Укргідрометцентр» дав прогноз на Новий рік-2024.

У неділю, 31 грудня в Україні прогнозується дощова погода із мокрим снігом. Опади пройдуть у східних та північно-східних областях. Про це інформує «Укргідрометцентр».

Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу; вдень 3-9° тепла, у південній частині та місцями в західних областях 8-13° тепла.

У понеділок, 1 січня 2024 року, у деяких регіонах очікується дощ із мокрим снігом. Опадів не прогнозується лише у центральній, південній та частково східній частині країни.

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