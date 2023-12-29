Дождь и снег: какой будет погода на Новый год-2024

«Укргидрометцентр» дал прогноз на Новый год-2024.

В воскресенье, 31 декабря, в Украине прогнозируется дождливая погода с мокрым снегом. Осадки пройдут в восточных и северо-восточных областях. Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, днем по Карпатам местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза; днем 3-9° тепла, в южной части и местами в западных областях 8-13° тепла.

В понедельник, 1 января 2024 года, в некоторых регионах ожидается дождь с мокрым снегом. Осадков не прогнозируется только в центральной, южной и частично восточной части страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.