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  1. В Украине

Во Львове на автомобиль упала кабельная сеть трамвая: владелец авто отсудил 120 тысяч

07:36, 29 декабря 2023
На автомобиль Audi A4 упала контактно кабельная сеть трамвая.
Во Львове на автомобиль упала кабельная сеть трамвая: владелец авто отсудил 120 тысяч
иллюстративное фото
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Во Львове суд удовлетворил иск местного жителя и присудил взыскать с ЛКП «Львовавтодор», ЛКП «Львовэлектротранс» и ООО 105 тысяч гривен в пользу истца. Об этом пишет zaxid.net.

На автомобиль Audi A4, принадлежащий мужчине, упала контактно-кабельная сеть трамвая. Кроме этого, механические повреждения получил трамвай, курсировавший по улице. Также водитель авто получит 15 тысяч гривен моральной компенсации.

Отмечается, что накануне инцидента ООО «Онур» реконструировала дорогостоящую и контактную сеть трамвая по заказу ЛКП «Львовавтодор». Стоимость работ с 2017 по 2020 год составила почти 75 млн грн. После ремонта контактную сеть не передавали на баланс ЛКП «Львовэлектротранс».

«По состоянию на время обращения в суд с указанным иском, ни один из ответчиков не дал четкого ответа о нахождении указанного участка 18 февраля 2020 года на своем балансе, тем самым пытаясь избежать ответственности за ущерб», – говорится в деле.

В 2022 году ЛКП «Львовавтодор» сообщил, что балансодержателем отремонтированной части дороги на момент ДТП было ООО «Онур». Однако подрядчик предоставил копию договора субподряда за 1 января 2020 года, которым заказал у субподрядчика «Львовэлектротранса» ремонт контактной сети трамвая.

Согласно материалам дела, после ДТП последствия обрыва кабеля ликвидировало собственными средствами ЛКП «Львовэлектротранс», но не сообщило об этом ООО «Онур». Пострадавший водитель считал, что ущерб его автомобилю нанесен из-за совместного бездействия ответчиков.

Шевченковский районный суд полностью удовлетворил иск мужчины.

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