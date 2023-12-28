В Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком: что известно

В СМИ пишут, что, по некоторым данным, мужчина был вооружен.

Мужчина в Одессе захватил в заложники женщину и ребенка в многоэтажном доме. Спецназначенцы провели операцию по их освобождению.

Об этом сообщили в издании «Думская».

Отмечается, что событие произошло в квартире пятиэтажки. Мужчина захватил в заложники женщину с 13-летним ребенком.

Освободили их полицейские спецназначенцы. Обошлось без пострадавших, а жителей подъезда пришлось эвакуировать.

В СМИ пишут, что, по некоторым данным, мужчина был вооружен.

В полиции пока не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента.

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