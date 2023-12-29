Псевдочиновник фискальной службы пытался получить $100 тысяч за содействие возвращению арестованного груза

Выдавая себя за чиновника фискальной служб, мужчина мошенническим путем пытался получить вознаграждение за вмешательство в возвращение арестованной партии сигарет.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве следователи разоблачили мужчину, который пытался мошенническим путем осуществить преступное вмешательство в возвращение арестованной партии сигарет на Одесской таможне. Мужчина, представлявшийся должностным лицом Государственной фискальной службы, обещал помочь в решении этого дела за плату в 100 тысяч долларов США, - сообщила полиция Киева.

По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на мошенничество в особо крупных размерах), мужчине объявлено о подозрении.

В ходе расследования установлено, что фигурант совместно с другими лицами, чьи дела рассматриваются в суде, обещали бизнесмену помочь в возвращении контрабандного груза. Он представляется собой влиятельного чиновника ГФС, но фактически не имел никакого отношения к этому ведомству и не мог повлиять на ситуацию.

По данному факту мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.