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  1. В Украине

Псевдочиновник фискальной службы пытался получить $100 тысяч за содействие возвращению арестованного груза

07:19, 29 декабря 2023
Выдавая себя за чиновника фискальной служб, мужчина мошенническим путем пытался получить вознаграждение за вмешательство в возвращение арестованной партии сигарет.
Псевдочиновник фискальной службы пытался получить $100 тысяч за содействие возвращению арестованного груза
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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В Киеве следователи разоблачили мужчину, который пытался мошенническим путем осуществить преступное вмешательство в возвращение арестованной партии сигарет на Одесской таможне. Мужчина, представлявшийся должностным лицом Государственной фискальной службы, обещал помочь в решении этого дела за плату в 100 тысяч долларов США, - сообщила полиция Киева.

По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на мошенничество в особо крупных размерах), мужчине объявлено о подозрении.

В ходе расследования установлено, что фигурант совместно с другими лицами, чьи дела рассматриваются в суде, обещали бизнесмену помочь в возвращении контрабандного груза. Он представляется собой влиятельного чиновника ГФС, но фактически не имел никакого отношения к этому ведомству и не мог повлиять на ситуацию.

По данному факту мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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