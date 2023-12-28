На Днепропетровщине создали комендатуру и установили особый режим въезда и выезда

Образована комендатура Синельниковского района, руководителем назначено начальника РТЦК и СП Евгения Шкная.

На территории Синельниковского района Днепропетровщины образовали комендатуру и установили особый режим въезда и выезда. Об этом сообщили на сайте Синельниковского городского совета.

В частности, на сайте сказано, что совместным приказом Днепропетровской ОВА, Оперативных группировок войск «ХАРЬКОВ», «ХЕРСОН», «ЗАПОРОЖЬЕ» от 18 декабря 2023 года №137/0/13-23/4916/189/442:

образована комендатура Синельниковского района;

назначено руководителем комендатуры, Шкная Евгения Викторовича, начальника Синельниковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, на срок действия правового режима;

установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

введена на срок действия правового режима военного состояния проверка документов и осмотр вещей у лиц на территории Синельниковского района в порядке, определенном Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 «Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения».

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