На Дніпропетровщині утворили комендатуру та встановили особливий режим в’їзду і виїзду

Утворено комендатуру Синельниківського району, керівником призначено начальника РТЦК та СП Євгена Шкная.

На території Синельниківського району Дніпропетровщини утворили комендатуру та встановили особливий режим в’їзду і виїзду. Про це повідомили на сайті Синельниківської міської ради.

Зокрема, на сайті сказано, що спільним наказом Дніпропетровської ОВА, Оперативних угрупувань військ «ХАРКІВ», «ХЕРСОН», «ЗАПОРІЖЖЯ» від 18 грудня 2023 року №137/0/13-23/4916/189/442:

утворено комендатуру Синельниківського району;

призначено керівника комендатури, Шкная Євгена Вікторовича, начальника Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на строк дії правового режиму;

встановлено особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

запроваджено на строк дії правового режиму воєнного стану перевірку документів та огляд речей у осіб на території Синельниківського району у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.