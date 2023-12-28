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На Дніпропетровщині утворили комендатуру та встановили особливий режим в’їзду і виїзду

17:57, 28 грудня 2023
Утворено комендатуру Синельниківського району, керівником призначено начальника РТЦК та СП Євгена Шкная.
На Дніпропетровщині утворили комендатуру та встановили особливий режим в’їзду і виїзду
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На території Синельниківського району Дніпропетровщини утворили комендатуру та встановили особливий режим в’їзду і виїзду. Про це повідомили на сайті Синельниківської міської ради.

Зокрема, на сайті сказано, що спільним наказом Дніпропетровської ОВА, Оперативних угрупувань  військ «ХАРКІВ», «ХЕРСОН», «ЗАПОРІЖЖЯ» від 18 грудня 2023 року №137/0/13-23/4916/189/442:

  • утворено комендатуру Синельниківського району;
  • призначено керівника комендатури, Шкная Євгена Вікторовича, начальника Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на строк дії правового режиму;
  • встановлено особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
  • запроваджено на строк дії правового режиму воєнного стану перевірку документів та огляд речей у осіб на території Синельниківського району у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України  від 29 грудня  2021 року №1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових  приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану».

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